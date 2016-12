11% de la consommation radio se fait sur un support digital

La radio poursuit sa révolution numérique. Selon une étude publiée le 14 décembre par Médiamétrie, 11% de sa consommation se fait via un support digital (ordinateur, mobile, tablette), les 89% restant se faisant toujours sur un bon vieux poste FM.

Cette digitalisation de la radio ne peut aller qu’en s’accentuant. En effet, chez les plus jeunes, la proportion d’auditeurs utilisant le numérique est deux fois plus importante. 23% des 13-19 ans écoutent chaque jour la radio via le web (dont 16,5% via un mobile).

Autrement dit, les modes de consommations de la radio évoluent tandis que l’audience globale de ce média reste toujours excellente avec 8 français sur 10 (de 13 ans et plus) qui écoutent chaque jour la radio. Et les nouveaux éditeurs de radio, comme Radionomy, qui permet à tout le monde de créer sa propre webradio mais aussi d’en écouter des milliers via son site ou son application mobile, participent considérablement à ces évolutions positives.

La récente étude de Médiamétrie donne également des détails sur la consommation par support. Le téléphone portable est en tête des supports numériques pour écouter la radio avec 3 millions d’adeptes par jour. Viennent ensuite l’ordinateur avec 1,4 million puis la télévision avec 1,2 million et la tablette avec 549 000 auditeurs. Au total ce sont donc 6,1 millions de Français de 13 ans et plus qui écoutent chaque jour la radio sur un support digital.