Communiqué : Île-de-France, RMC signe la plus forte progression !

L’Institut Médiamétrie a publié ce matin les résultats de la vague Ile-de-France Septembre-Décembre 2016 de l’étude Radio 126 000.

Avec 8,5% et 840 000 auditeurs quotidiens*, RMC est la radio qui enregistre la plus forte progression**en Ile-de-France : + 86 000 nouveaux auditeurs en un an.

Avec 7.9% de PdA, RMC est la seule radio généraliste privée à progresser : + 0.6 en un an. Elle confirme son statut de 3ème radio privée d’Ile-de-France, devançant NRJ de 3,5 pt.

Ces résultats viennent confirmer la bonne dynamique de RMC, qui a enregistré la semaine dernière une vague record au niveau national***.

Source :

Médiamétrie –Septembre-Décembre 2016 – 126 000 Cible IDF

LàV – 05h-24h – 13+

*Audience cumulée

** Ex aequo avec Rire et Chansons

*** Avec 4 372 000 auditeurs quotidiens en Novembre-Décembre 2016