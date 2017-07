Communiqué : RMC devant Europe 1 pour la première fois de son histoire

L’Institut Médiamétrie a publié ce matin les résultats de la vague Avril-Juin 2017 de l’étude Radio 126 000 Ile-de-France. Avec 881 0000 auditeurs par jour, RMC devance Europe 1 pour la première fois de l’histoire de la radio (+68 000 auditeurs d’avance).

RMC est également la radio qui progresse le plus en Ile-de-France avec 208 000 nouveaux auditeurs en un an.

Par ailleurs, avec 8.9% de PdA, RMC affiche une progression historique (+3 pts en un an) avec une avance record sur Europe 1 (+1.9 pt). RMC confirme ainsi sa place de 1ère radio commerciale d’Ile-de-France*, devant NRJ.

Ces excellents résultats en Ile-de-France pour RMC, dont on connaît l’histoire récente de la station, viennent conforter la très bonne dynamique observée dans la dernière étude 126 000 Radio et clore ainsi la meilleure saison historique de la radio.

Source : Médiamétrie –Avril-Juin 2017 – 126 000 Cible IDF / LàV – 05h-24h – 13+

*Dans l’univers des radios commercialisables