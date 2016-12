Alsace Musique, comme son nom l’indique

Cette webradio défend courageusement toute la musique alsacienne. La preuve que la chanson régionale a plus que jamais sa place dans le monde de la radio digitale

L’objectif de la webradio Alsace Musique, créée sur la plate-forme Radionomy est simple : « Le but est de promouvoir les artistes, musiciens et chanteurs de ma région. Ecoutez l’Alsace à l’autre bout du monde est maintenant possible, explique Patrick Stefan, professionnel de la radio depuis 30 ans et qui a trouvé grâce à Radionomy, la possibilité de créer un concept unique. « Le concept de mélanger la chanson alsacienne, les artistes regionaux, qu’ils chantent en alsacien, français, allemand, anglais, voire même italien avec les orchestres de variété de la région (bals) et, la musique traditionnelle alsacienne me semble être une bonne idée, surtout que cette radio restera 100 % musicale (non-stop), sans animateurs. A ma connaissance, cela n’avait pas encore été fait à ce jour. »

La difficulté pour Patrick est de trouver la musique la plus variée possible tout en restant dans son créneau.

» Vu la spécificité, la matière première ne court pas les rues déclare-t-il J’ai donc concu la programmation selon les disponibilités : 50 % orchestres d’Alsace, 30 % ensembles folkloriques et harmonies et 20 % chanteurs alsaciens. »

Quoi qu’il en soit cette initiative méritait d’être soulignée.

Pour écouter Alsace Musique : https://www.radionomy.com/fr/radio/alsace-musique/index