Audience de la radio digitale :  les bons scores de Radionomy 

Les audiences de le webradio en février ont été publiées ce jeudi. Si c’est le groupe Radio France qui est en tête grâce à l’ensemble de ses marques fortes et historiques, le pure player Radionomy est sur le podium et reste leader à l’international. Explications

L’Alliance pour les chiffres de la presse et des médias (ACPM) a publié ce jeudi les mesures d’audience des webradios. Le groupe Radio France, présent depuis octobre dans ce classement, est en tête des audiences françaises avec 44 092 155 écoutes actives en France (Ecoutes actives france : nombre d’écoutes d’une radio sur internet, ouvertes de puis 30 secondes ou plus depuis la France, quel que soit le terminal utilisé).

Radio France devance NRJ avec 34 717 820 EAF et Radionomy avec 12 051 211 EAF.

Le Belge Radionomy, avec ses 7386 webradios créées gratuitement sur sa propre plate-forme est ainsi plus que jamais un acteur fondamental de ce secteur d’autant que les radios qu’il fédère sont forcément toutes des pure player, ce qui n’est pas le cas des autres acteurs majeurs du marché qu’il s’agisse de Radio France, NRJ ou encore RMC et BFM Business (groupe NextradioTV) avec qui, d’ailleurs, Radionomy fait jeu égal !

Et au niveau mondial le groupe basé à Bruxelles cartonne également. Avec 120 759 882 écoutes actives monde, Radionomy est leader avec une audience plus de deux fois supérieure à l’audience mondiale de Radio France (57 682 560 écoutes actives monde) et plus de trois fois plus forte que celle de de NRJ (42 571 612 EAM).

Au fil des années, Radionomy, dont les programmes sont à la fois nombreux et originaux, a réussi à se faire une place de choix au milieu des acteurs historiques de la radio en France. Une position qui se confirme mois après mois.

ACPM : www.acpm.fr

Radio France : http://www.radiofrance.fr

Nrj : http://www.nrjgroup.fr

NexteradioTV : http://www.nextradiotv.com/fr/

Radionomy : www.radionomy.com