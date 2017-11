Bientôt une décennie d’existence pour The Buffalo

Cette webradio lancée en 2008 notamment par Emmanuel Hue fait cohabiter à merveille la country et le rock.

Presque 10 ans que ça dure ! Dix ans qu’Emmanuel Hue et son équipe marient à merveille la country et le rock.

« J’ai eu la chance de voyager souvent, depuis tout petit, aux Etats-Unis et au Canada, ce qui m’a amené à tomber dans la potion magique de la country », raconte ce jeune Français de 29 ans, qui vit à Montréal. « Je me suis également rendu compte qu’aucune radio ne diffusait à la fois de la country et du rock ».

« Pourtant ils ont toujours été liés, et de nombreux artistes country contemporains sont influencés par le rock, ajoute-t-il.

Emmanuel Hue poursuit : « Côté country, notre programmation contient aussi bien les derniers hits de Nashville, ainsi que les meilleurs titres de ces 20 dernières années, mais une grande part de notre programmation est également dédiée à la scène alternative texane, que j’apprécie beaucoup pour ma part. Côté rock, la plus grande partie des titres que l’on diffuse sont à classer dans la mouvance classic rock / hard rock, mais on propose également les meilleures nouveautés rock du moment. »

A découvrir sur thebuffaloradio.com