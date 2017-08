CAUET DÉBARQUE SUR VIRGIN RADIO AVEC « CAUET/ » (CAUET S’LÂCHE) DE 18H A 21H !

Be Aware et Virgin Radio sont heureuses et fières d’annoncer l’arrivée de Sébastien Cauet en émission quotidienne sur la tranche 18h/21h, sous le titre « Cauet/ » (Cauet s’lâche), dès le 29 août !

Ce show décalé de trois heures en direct, digital et interactif, est un nouveau défi passionnant pour Cauet – l’animateur le plus puissant sur les réseaux sociaux avec près de 9 millions de followers, et plus d’1,3 milliard de vues sur YouTube.

Comme son nom l’indique – « Cauet/ » (Cauet s’lâche) – dans le nouveau show de Cauet, il faut s’attendre à tout ! On vous aura prévenus !

Rendez-vous pour tout savoir ce soir à 18h avec Cauet pour un Facebook Live sur les pages Facebook de Virgin Radio et de Cauet

SEBASTIEN CAUET

Président de la société BE AWARE

Sebastien Cauet est animateur et producteur d’émissions de radio et de télévision. Il a travaillé dans plusieurs radio privées en tant qu’animateur, Fun Radio, Skyrock, NRJ, Europe 2.

Outre son image d’animateur vedette, Sebastien Cauet crée en 2002 sa propre société de production, BE AWARE, qui deviendra, en quelques années une référence dans le milieu avec de nombreuses émissions à succès.

Cauet fait son retour à la télévision le 19 novembre 2011 sur NRJ 12, avec un divertissement intitulée « Bienvenue chez Cauet », émission qui prend fin en 2013. Depuis janvier 2012, Sébastien Cauet se produit sur scène pour un one man show et poursuivait, en parallèle, l’animation de « C’Cauet » toujours de 21h à minuit. sur NRJ. A la rentrée 2017, il anime « Cauet/ » (Cauet s’lâche), tous les soirs de 18h à 21h, sur Virgin Radio.