Christian Moniez quitte Atomik Radio

L’animateur du Spacemix quitte la webradio rouennaise pour se consacrer à d’autres projets.

Dans le petit univers de la webradio française, Christian Moniez avait réussi à prendre une place à part. Tous les soirs ce passionné de musique et de radio animait depuis plusieurs années le Space Mix, une soirée musicale dance détonante qui a permis à Atomik Radio, webradio rouennaise créée sur la plate-forme gratuite Radionomy, d’obtenir des audiences très correctes.

Enthousiaste et toujours positif, Christian Moniez a toujours mis une énergie folle et un engagement inégalé dans cette aventure radiophonique. Il a décidé, pour se donner la liberté d’autres projets familiaux et professionnels, de ne pas faire de prochaine saison. Lors d’une grande soirée spéciale, le samedi 15 juillet, de nombreux auditeurs se sont manifestés pour lui faire part de leur sympathie. Christian n’a pas voulu dévoiler la suite de ses projets. Peut-être le réentendre-t-on un jour sur une radio FM, laisse-t-il entendre.

En attendant, Atomik Radio poursuit évidemment ses programmes, toujours sous la direction de Pascal Ortega.