communiqué de RMC : résultats historiques sur toutes les tranches

Avec 4 275 000 auditeurs quotidiens, RMC affiche la plus forte hausse des radios commerciales de France (+ 450 000 auditeurs) et enregistre un record sur la période :

· RMC s’installe devant Europe 1 sur les quatre critères de l’étude, en audience cumulée (138 000 auditeurs quotidiens de plus), en part d’audience, en quart d’heure moyen et en durée d’écoute,

· Avec 7.9% d’audience cumulée, RMC devient la 3ème radio généraliste de France,

· Avec 6.7% de PdA, RMC s’installe comme la 2ème radio commerciale de France (+ 0.8 pt en un an), devant Europe 1 et devant NRJ,

· RMC confirme sa position historique de 1ère radio généraliste sur les -50 ans en PdA.

Dans le détail pour les shows* :

· + 373 000 nouveaux auditeurs pour « Bourdin Direct » (06h-10h),

· + 110 000 nouveaux auditeurs pour « Les Grandes Gueules » (10h-13h),

· + 79 000 nouveaux auditeurs pour « Radio Brunet » (13h-15h),

· + 53 000 nouveaux auditeurs pour « 100% Bachelot (15h-16h),

· + 87 000 nouveaux auditeurs pour « Le Super Moscato Show » (16h-18h),

· Record d’audience pour « Team Duga » (18h-20h) : 914 000 auditeurs (+ 195 000).

Des performances exceptionnelles pour RMC qui s’accompagnent de records d’audience sur l’ensemble de ses supports de diffusion (TV et Réseaux sociaux) avec la matinale « Bourdin Direct » sur RMC Découverte et BFMTV et « Les Grande Gueules » sur Numéro 23.

Source :

Médiamétrie- 126 000 – janvier-mars 2017 – Lundi-Vendredi

*Comparaison vs janv- mars 2016

Médiametrie – médiamat

