Communiqué France Culture : toujours plus de Franciliens à l’écoute

Jeudi 27 juillet 2017

Toujours plus de Franciliens à l’écoute de France Culture !

Record d’audience sur une vague avril-juin pour France Culture avec 2.8% d’AC

Résultats Médiamétrie 126 000 cible Ile-de-France avril-juin 2017 : nouveau record d’audience pour France Culture avec 2.8% d’audience cumulée en Ile-de-France, soit 276 000 auditeurs (+ 66 000 en 1 an). La part d’audience de France Culture à 2.6% (+ 0.7 pt en 1 an) atteint un niveau record toutes vagues confondues.

Rappel des résultats nationaux :

Saison historique pour France Culture

Le grand média de la connaissance, des savoirs et de la création réalise une saison record avec 2.3% d’audience cumulée sur la saison (soit 1 219 000 auditeurs).

L’offre web de France Culture rencontre également un succès considérable : la chaîne atteignant 17,5 millions de podcasts téléchargés en mai 2017.

Saison historique pour France Culture en IDF avec 2.9% d’audience cumulée. France Culture réalise ainsi son meilleur score historique (+ 0.2 pt en 1 an) soit 293 000 auditeurs quotidiens en moyenne qui écoutent la station en Ile-de-France (+ 26 000 en 1 an).

La part d’audience de France Culture est également au plus haut sur la saison à 2.5% (+0.4 pt en 1 an).