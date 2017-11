Corail radio a toujours la passion des hits

Cette webradio créée en 2009 tourne toujours à plein régime et avec un programme musical très généraliste. Rencontre avec son créateur Daniel Germagnan.

C’est l’histoire d’une petite webradio créée en Dordogne et qui a eu le temps, non seulement de grandir mais aussi de faire des petits ! Corail radio a été lancée en 2009 sur la plate-forme de création gratuite Radionomy. Daniel Germagnan, passionné de radio, a tout de suite proposé un programme mettant l’accent sur les hits actuels, sans oublier ceux d’hier qu’elle qu’en soit l’époque !

Mais encore fallait-il tenir. Dans un univers ultraconcurrentiel, cette webradio a su imposer son style et résister à l’arrivée de milliers de webradios au fil des années. Et quelques années plus tard sont arrivées Corail Station, qui fait la part belle au pop rock, Corail 80 et Corail Vintage, pour les années 60s et 70s. De quoi satisfaire toutes les oreilles !

A écouter sur corailradio.com