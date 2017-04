Des étudiants bruxellois apprennent la radio avec Radionomy

Les élèves de l’ECS (European Communication School) Bruxelles ont créé leur propre webradio. Pepper Radio est à la fois un laboratoire et une webradio d’excellente qualité.

Professeur de radio à l’ECS Bruxelles, Pascal Laroche, également animateur pour le groupe NRJ Belgique, a choisi, pour former ses étudiants, d’utiliser Radionomy et son RadioManager qui permet de créer en quelques minutes et gratuitement sa propre webradio.

La radio s’appelle Pepper et se définit comme « sweet et spicy ». Elle propose un programme élaboré par les étudiants eux-mêmes, chacun ayant accès à la gestion de la radio via le RadioManager en ligne.

Toute la journée la programmation est plutôt pop et Rnb avant de devenir beaucoup plus techno house dans la soirée. Mais surtout, chaque jour à partir de 18h, Pepper radio propose une série d’émissions de 20 minutes sur différents thèmes comme les sorties nocturnes dans les grandes capitales européennes (Peptalk), les nouvelles technologies (tech me up) ou encore la pub dans l’émission publivore, qu’anime Camille, 22 ans, présentant, avec deux camarades, les dernières innovations du marché publicitaire.

« On traite de toutes les publicités auxquelles on est confrontées dans notre quotidien, de certaines innovations notamment ce ui est fait sur les réseaux sociaux, annonce Camille. On fait part de nos coups de coeur, des pubs que l’on pense ratées aussi… Je trouve ça génial de pouvoir faire de la vraie radio dans une école. »

Car Pepper radio n’est pas qu’un laboratoire réservé aux travaux pratiques des étudiants. C’est avant tout une radio agréable à écouter et qui fait une audience très correcte, largement au dessus du minimum demandé par Radionomy pour maintenir la diffusion. Un vrai succès qui prouve toute l’utilité pédagogique de la webradio, support aux intérêts multiples.

Ecoutez Pepper radio sur pepperradio.com