Des milliers de webradios originales sur l’application Radionomy

L’application de la plate-forme belge propose une offre musicale inégalée créée par de vrais programmateurs.

Ecouter de la musique avec son smartphone est aujourd’hui devenu une pratique courante et installée dans les habitudes des Français. Mais quel mode de consommation faut-il choisir. Des plates-formes comme Spotify proposent des offres payantes dans lesquels l’utilisateur se construit sa propre playlist en fonction de ses titres préférés. D’autres titres lui sont ainsi suggérés au fur et à mesure. On est là dans un style de consommation de musique totalement automatique, gérée par des algorithmes. Et on peut même se demander qui, de la machine ou de l’auditeur, choisit vraiment le titre suivant.

Avec Radionomy, les choses sont différentes. L’application, disponible gratuitement sur tous les smartphones, agrègent (en plus des radios FM traditionnelles), des milliers de webradios thématiques toutes créés par de vrais programmateurs, qui suivent un concept et une couleur musicale bien précise. Quand on écoute de la musique grâce à Radionomy, on écoute de la radio, et non une playlist automatique, et c’est bien là toute la différence. Et l’offre est tellement vaste, que chaque auditeur est assuré, grâce à une méthode de recherche efficace, de trouver exactement le style musicale qui lui convient.