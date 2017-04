Destination Vinyl : nostalgie, quand tu nous tiens

Ah le vinyle ! Ses petits craquements intempestifs, sa fragilité mais aussi ses grandes et belles pochettes d’album. Voilà de quoi réveiller la nostalgie de bien des amateurs de musique !

Angelo, qui a 44 ans et qui vit à Troyes en Champagne-Ardennes, est l’un d’entre eux. Le vinyle est sa passion depuis toujours et il en possède plus de 8000 !

« J’ai toujours voulu faire partager ma passion, déclare-t-il. Je les ai longtemps encodés en vidéo pour les faire découvrir au plus grand nombre. Mais grâce à Radionomy, j’ai désormais la possibilité de proposer ces titres originaux 24/24. Destination Vinyle est donc un voyage permanent au coeur des sillons. »

La programmation est principalement composée de « pépites » des années 70 et 80, « enrichies de quelques anecdotes concernant ces tubes et les artistes », ajoute Angelo qui a créé la radio le mois dernier.

« J’ai déjà des contacts avec certains auditeurs, explique-t-il. Le partage de notre passion pour le vinyle nous rassemble, même s’il n’est pas facile de répondre à tous et à toutes les demandes. »

Angelo parvient à gérer sa radio en y consacrant 2 à 3 heures par semaine, il s’occupe également de faire vivre le site de sa radio, créé gratuitement sur Wix, avec un vinyle qui tourne dès l’entrée sur la page d’accueil et sur lequel il donne notamment de précieux conseils pour l’entretien de ces fameux vinyles (voir la fameuse rubrique « pratique »).