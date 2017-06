Du classique et de belles musiques de films sur Fokus Musique Classique

Qui a dit que le répertoire de la musique classique était trop réduit et surtout ne se renouvelait jamais ?

« Au contraire, il y a toujours de nouveaux morceaux à ajouter pour enrichir la programmation« , explique Daniel Boulé, qui a créé la webradio Fokus Musique Classique sur Radionomy. Il faut dire que sur cette radio, on n’entend pas une suite de hits du classique de Beethoven, Mozart ou Bach.