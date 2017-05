Hard Rock Station plaira aux connaisseurs !

Le Hard Rack et le Heavy Metal ont leur webradio. Elle s’appelle Hard Rock Station et elle a été créée, sur la plate-forme Radionomy par Ben, Squadra passionné et passionnant.

« Je voulais une programmation qui se base sur les « grands classiques » du genre Hard Rock et Heavy Metal, que tout le monde a entendu, a aimé, mais qui ne sont plus ou peu diffusés, hormis les intemporelles, explique Ben qui s’appuie en effet sur un mouvement du Hard Rock/Heavy Métal riche maintenant de près de cinquante années d’existence très prolifiques et donc d’une mine de « pépites » est quasi inépuisable.

« Le grand public ne connait que 2 ou 3 titres des groupes majeurs, alors qu’ils ont composé des dizaines voir une centaine d’oeuvres ou plus. On ne se lasse pas d’entendre chanter Robert Plant (Led Zeppelin) sur StairwaysTo Heaven, ou Angus Young (AC/DC) attaquer les premières mesures d’Highway To Hell. Ceci est la base de la programmation, on y trouve aussi des artistes récents, car la scène est toujours très active, ainsi que des groupes en devenir qui contactent Hard Rock Station via le site internet.

Si leur musique correspond à la couleur musicale d’Hard Rock Station, que les compositions sont de qualité et que la production sonore est bonne, ce qui est essentielle, ils trouvent leur place sur le planning de diffusion. Plusieurs artistes inconnus ou peu connus sont diffusés notamment Johannes Maria Knoll guitariste autrichien talentueux et inspiré, mais aussi Jet Black 3, Hostile, Labirr, Down The Stone et d’autres, ils font partie de la nouvelle scène internationnale.

« Volontairement, je ne diffuse pas forcément le dernier album d’un grand groupe, car tout le monde le fait ! Il rejoint la programmation plus tard, plusieurs mois parfois, quand la vague s’est calmée. C’est un choix et une spécificité, » conclut Ben, heureux du succès de cette webradio qui ravit les connaisseurs.