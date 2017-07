La playlist record de la webradio Black Music Collectors

Cette webradio possède l’une des plus importantes bases de titres soul, funk et disco. La collection personnelle des créateurs de ce programme comprend en effet un million de titres !

Voilà une radio surlaquelle vous aurez du mal à entendre deux fois le même titre ! Avec une collection d’environ 1 million de titres, Laurent Thiébaut et Bernard Koskowitz, n’ont en effet que l’embarras du choix quand il s’agit de faire la prog de Black Music Collectors, webradio soul, funk et disco qui existe depuis 2009 !

« Le but était de rendre « audible » notre discothèque en complément de notre site web qui est une base de données lancée en 1997. Nous voulions faire partager ce patrimoine musical, explique Laurent, qui possède plus de 8000 vinyles.

D’où le deuxième nom de cette antenne également appelée : « The Funkopledic Radio, »

« Avec Bernard, on se connaît depuis 35 ans et on baigne dans cet univers musical très groove depuis tout petit. Que ce soit de la soul, du funk, du disco, du jazz-funk et que cela vienne des Etats-Unis, du Japon, de France d’Afrique… Peu importe, dès que cela groove, on l’inclus dans notre programmation. »