Le smartphone dépasse l’ordinateur dans l’écoute de la radio en ligne

Ce support mobile est désormais privilégié par les nombreux français qui écoutent chaque jour la radio ou de la musique grâce à internet.

Si les Français sont toujours nombreux à écouter la radio via un poste FM, l’écoute de ce média ou de musique en ligne via un support numérique ne fait que croître dans l’Hexagone. Médiamétrie a en effet mesuré sur le mois de juin, et pour un rapport réalisé en collaboration avec le GESTE (groupement de nombreux éditeurs en ligne), la répartition par support, des 5,8 millions de français qui écoutent chaque jour de la musique ou la radio grâce au web.

Et désormais, le smartphone, avec 2,8 millions de visiteurs uniques par jour sur des sites de radio ou de musique par jour, dépasse l’ordinateur qui ne compte plus que 2,1 millions. Il faut dire que les éditeurs de radios (comme radionomy qui propose via son application des milliers de programmes originaux et gratuits) ont rivalisé d’ingéniosité pour proposer des applications originales et fonctionnelles.

La radio en ligne n’a pas fini d’évoluer et de grandir !