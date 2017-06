Le smartphone en tête des supports pour l’utilisation des sites et applis de radios et de musique

La musique et la radio numériques obtiennent d’excellents résultats et les Français sont toujours aussi nombreux à l’écouter, comme le montre une récente étude du geste (le groupement des principaux éditeurs numériques). Ainsi lors du mois d’avril 2017, 26,6 millions d’internautes de plus de 15 ans ont navigué à une reprise sur une site ou une application de radio/musique, comme celle de Radionomy, ce qui correspond à la moitié de la population française.

Une révolution avec la 5G

Parmi tous les supports, c’est le smartphone qui est plébiscité puisqu’il rassemble chaque jour en moyenne, 62% de ces amateurs de musique ce qui correspond à 3,7 millions de visiteurs uniques. Le smartphone est deux fois plus utilisé que l’ordinateur qui rassemble 1,8 millions de visiteurs uniques par jour en moyenne. A noter que, chez les 15-24 ans, le smartphones est encore plus utilisé que sur l’ensemble de la population puisque 84% de cette classe d’âge s’en sert pour écouter des sites/applications.

Marianne Le Vavasseur, coprésidente de la commission musique et radios du GESTE, explique de son côté que ce phénomène va s’accentuer car « avec les futures performances des appareils en autonomie et qualité d’écoute grâce à la 5G, la consommation des contenus en mobilité va vivre une nouvelle révolution. »