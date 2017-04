Mobile : les applications musicales ont le vent en poupe

Shazam, Deezer, Radionomy, Spotify, toutes ces applications proposant de la musique ont touché un Français sur trois en février, selon une étude de Médiamétrie

Les habitudes de consommation de la musique évoluent plus que jamais depuis que le smartphone est entré dans la vie quotidienne des Français. Et quand aujourd’hui on écoute de la musique, c’est très souvent grâce à un mobile. En février 2017, 17,4 millions d’individus âgés de 11 ans et plus se sont rendus sur au moins un site ou une application de musique depuis leur mobile, soit près d’un Français sur 3 (31,5%), c’est ce qu’indique une étude de Médiamétrie publiée le 31 mars dernier. Chaque jour, ils sont 3,5 millions de mobinautes sur ces sites et applications.