Nouveau site web pour la webradio Radio Compile

La webradio belge, basée à Hannut, lance un tout nouveau site web à partir du 4 septembre, ainsi qu’une grille de rentrée particulièrement riche.

C’est une webradio qui existe depuis 2008 et qui a été fondée par deux frères passionnés, Nicolas et Alexandre Braeckman, sur la plate forme de création gratuite de webradio Radionomy.

Radio Compile, radio « jeune et énergique » comme elle se décrit, a toujours offert à ses auditeurs des innovations intéressantes, comme la possibilité de choisir en permanence entre deux titres à l’antenne.

Dès le 4 septembre, la webradio, comme ses grandes soeurs de la FM, effectue une rentrée en fanfare avec de nouvelles émissions thématiques tous les soirs de 20h à 22h, traitant de l’actualité, de la culture, du web…, mais aussi en offrant un tout nouveau site web à ses auditeurs.

Le nouveau site web de Radio Compile a été totalement revu mettant l’accent sur le responsive design, les réseaux sociaux et l’instauration d’un contenu multimédia à la demande.

Un système de replay sera disponible. Chaque émission bénéficiera de replays spécifiques avec des contenus exclusifs. Chaque émission possèdera également son propre contenu rédactionnel contrôlé par les animateurs.

Notons également l’arrivée d’un nouveau player compatible avec la navigation permanente, le développement d’une page « Live » regroupant toutes les informations relatives au programme en cours ou encore l’arrivée de profils personnels pour chaque animateur afin d’en savoir d’avantage sur ceux que vous écoutez.

A découvrir dès le 3 septembre sur www.radiocompile.net