Play 80’s radio, pour le meilleur et pour le pire 

Depuis 18 mois, cette webradio rassemble des milliers de passionnés par le son des années 80 qui, contre toute attente, n’est toujours pas démodé !

Non, la musique des années 80 n’est toujours pas dépassée. Un son bien identifié, des tubes kitschs devenus cultes, des clips multicolores, des mélodies trop faciles pour qu’on les oublie,… Le style musical marche toujours très bien et la plupart des réseaux FM destinés aux adultes l’on compris depuis bien longtemps, jusqu’à en faire aujourd’hui presque leur marque de fabrique comme c’est le cas pour Nostalgie.

En webradio, le principe et le même avec une multitude de webradios qui ont fleuri depuis des années grâce notamment à Radionomy qui a permis à beaucoup de quadras fans de cette décennie de s’amuser à lancer leur propre webradio sur ce thème-là.

Mais si toutes n’ont pas tenues, celle de Renato Campi (ex-Sud Radio) fonctionne toujours très bien. Son slogan : les années 80 pour le meilleur et pour le pire, a convaincu des milliers d’auditeurs depuis sa création il y a 18 mois et le succès se poursuit. Un vrai bonheur à découvrir et à écouter ici pour retrouver Bonnie Tyler, les Pet Shop Boys, Alex et les Lézards, Womack and Womack, Camouflage, Leopold Nord et vous….