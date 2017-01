Radio France – Nominations au marketing stratégique et au cabinet de la présidence

Mathieu Gallet, président-directeur général de Radio France, annonce la nomination de Serge Schick, directeur délégué au marketing stratégique et au développement, et membre du comité exécutif, et celle de Maïa Wirgin, directrice de cabinet du président-directeur général, et membre du comité exécutif.

Dans un communiqué, le groupe public revient sur le parcours de ces deux nouveaux collaborateurs :

« Serge Schick est directeur d’Ina Expert, direction qui regroupe les activités d’enseignement supérieur, de recherche, de formation professionnelle et d’expertise de l’Institut national de l’audiovisuel depuis 2011.

Auparavant, il a été cofondateur et directeur associé de Headway International (2006), structure de conseil en marketing et stratégie dédiée aux entreprises de médias. A ce titre, il a dirigé des missions pour la plupart des diffuseurs audiovisuels publics francophones.

De 2003 à 2006, il était directeur du marketing et de la diversification de Carat Expert après avoir été vice-président de Cell Network France et directeur général du pôle médias de 2000 à 2003.

De 1994 à 2000, il a été chargé de l’élaboration du plan stratégique de France Télévisions avant de cofonder les chaînes thématiques Histoire et Mezzo, et d’en devenir le directeur du marketing.

Il a commencé sa carrière en 1990 comme consultant chez Euro-RSCG Développement.

Serge Schick est licencié en droit de l’Université Paris II Panthéon-Assas (1985), diplômé de l’Institut d’études politiques de Paris (1987) et titulaire du master « Etudes et Stratégies Marketing » de l’IEP de Paris (1988). Il enseigne à l’Ina (Ina Sup) et à l’Université Paris I Panthéon-Sorbonne depuis 2004. Collaborateur de la revue Médias, il a été l’un des artisans du lancement de la revue Ina Global consacrée aux médias. Il est également l’auteur de Le Jour où la Belgique a disparu, un moment clef de l’histoire télévisuelle (Ed. La Muette / Ina Editions, 2011).

Agé de 50 ans, Serge Schick prendra ses fonctions le lundi 23 juin 2014.

Maïa Wirgin est Secrétaire générale de La chaîne parlementaire – Public Sénat depuis 2011.

Elle a été nommée en 2006 auditrice puis conseillère référendaire à la Cour des comptes où elle s’est spécialisée dans les secteurs de la culture et de l’audiovisuel public. Elle a été responsable du secteur culture en 2009 et 2010.

En 2003, elle était chargée de secteur budgétaire à la direction des finances de la Ville de Paris.

Elle est diplômée d’un magistère de relations internationales de l’Université Paris I Panthéon-Sorbonne (2001) et ancienne élève de l’Ecole nationale d’administration (ENA, 2006).

Agée de 35 ans, Maïa Wirgin prendra ses fonctions le lundi 23 juin 2014. »