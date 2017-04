Radio Nolife : pour les geeks qui s’assument !

Aujourd’hui nous avons posé trois questions à Alex, le créateur de la webradio Radio NoLife, créée il y a plus de trois ans sur Radionomy et qui diffuse de nombreuses OST (Original Sound Tracks) de jeux vidéos. Radio NoLife est une radio de geeks qui s’assument complètement.

Bonjour Alex, p ourquoi as-tu créé Radio nolife ?

Cela s’écrit Radio Nolife en un seul mot j’insiste. J’écoutais diverses webradios, je faisais même des émissions sur l’une d’entre elles, mais je ne trouvais pas de contenu à destination des geeks et des gamers, avec des OST de jeux ou d’animés, et des débats intéressants sur l’actualité (ou le rétro gaming) du jeu vidéo.

Parles-nous plus en détails du concept…

C’est bizarre comme nom n’est-ce-pas ? Et pourtant Radio Nolife est bien vivante, et contrairement à ce que l’on peut croire, ce terme « nolife » qui regroupe généralement les geeks jouant à des jeux vidéos, est un peu trompeur, car beaucoup ont une vie, et font des débats passionnants au delà du jeu vidéo. Le but est d’offrir une programmation musicale riche en OST sur le jeu vidéo, et surtout sur le jeu vidéo rétro, car au delà des sons 8 bits atypiques et uniques, il y aura un moment ou une musique de jeu sera diffusée, et la l’auditeur va se dire « C’est celui la ! » en pensant que c’est le tout premier jeu vidéo sur lequel il a joué, et cela lui rappellera un souvenir agréable. Le tout alimenté par des émission en direct le soir dans lesquels on fait des débats sur l’actualité du jeu vidéo, mais l’ou on retrace aussi son histoire, et quelques autres émissions plus légères avec de l’actualité insolite, et divers billets d’humeur, pour se détendre en fin de semaine.

Pourquoi avoir choisi ce créneau musical ?