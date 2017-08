Radio Scenaryo, musique de films, pop et rock !

Cette webtadio offre un concept totalement inédit mêlant des styles musicaux assez éloignés sur un tempo cool. Mais le résultat est plutôt bon

Pour réussit dans le domaine de la webradio, il faut savoir innover sans cesse, proposer de nouveaux formats, des associations musicales inédites, bref surprendre sans le dérouter un auditeur aux oreilles trop habitués à des formats classiques.

C’est ce qu’a fait Frédéric Lefevre, un ancien de la vague des radios libres, lorsqu’il a créé Radio Scénario sur la plate-forme Radionomy. « J’avais envie de créer mon propre style, trouver un équilibre entre les musiques de film, l’art, la pop et le rock, indique-t-il. Il a donc créé Radio Scénaryo. Le nom de Scenaryo est né il y a une quinzaine d’années dans un blog, c’était une marque de fabrique. Je suis passionné de cinéma, j’aime l’écriture et raconter des histoires. »

Le concept se définit ainsi : « Le mix impossible et pourtant si subtil entre les musiques de film, la pop et le rock dans un tempo cool ». Frédéric Lefevre poursuit : « Le but est de créer un son idéal pour se détendre chez soi, au boulot, en voiture ou entre amis lors de vos soirée, je voulais également permettre aux artistes de créer tout en écoutant un rythme plutôt zen. »

Le principe semble très compliqué et pourtant, en l’écoutant, on se rend compte que ça sonne plutôt bien !

