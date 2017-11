Rentrée très active pour Radio Barbouillots

Cette webradio s’adresse aux tout petits. Animée et programmée par un groupe de passionnés, elle offre un programme original et réussie. Et la rentrée 2017 est très active

La webradio autorise toutes les cibles et tous les formats musicaux. Le succès de Radio Barbouillots, webradio associative créée et diffusée par la plate-forme Radionomy, en est le parfait exemple. Si en FM, les formats destinés aux plus jeunes n’existent pas ou plus, ce n’est pas le cas en webradio. Le média digital, outre le revival de Superloustic, offre également Radio Barbouillots, radio conçue par une équipe de passionnés et qui a notamment construit son succès et son audience grâce à des collaborations avec de nombreux artistes. C’est notamment le cas en cette rentrée 2017.

« Une originalité qui a fait le succès de la radio des enfants et des parents. Depuis début septembre, les familles auront le plaisir de découvrir le conte musical « L’école des fables » (Eveil et Découvertes) avec Jean-Louis Aubert, Joyce Jonathan, Axel Bauer, Rose ou encore Ours.

Depuis le 18 septembre, BigFlo et Oli seront les invités de Radio Barbouillots. Une interview exclusive à l’occasion de la sortie de l’album « La vraie vie » (Polydor). Cette même semaine, les auditeurs ont également pu apprécier les derniers enfantillages d’un fidèle de la station : Aldebert (« Enfantillages 3 », Sony Music).

Le lundi 25 septembre a marqué le retour de Domitille Duforest et d’Amaury de Crayencour avec leur nouveau projet « Zanimomusic » (Joyvox/Bubble), ainsi que celui du génial Pascal Parisot avec un nouveau livre-CD made in croquette-land (« Superchat », Didier Jeunesse).

En octobre, les Kids United rejoindront la planète Barbouillots pour une semaine spéciale avec une interview et d’autres surprises autour de leur album « Forever united » (Play On).

Enfin Pierre Perret, grand ami de la station, nous recevra chez lui pour de grands moments de radio remplis de confidences et d’anecdotes.