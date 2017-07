Soundtracks forever toujours au top 

Cette webradio spécialisée dans les musiques de films et séries fantastiques a récemment fêté ses deux ans d’existence.

Les webradios qui fonctionnent sont souvent celles qui savent proposer ce qui ne se fait pas ailleurs. Elles viennent combler un manque. Cynthia, jeune trentenaire bruxelloise, l’a bien compris en créant Soundtracks Forever un programme spécialisé dans les musiques de films et séries fantastiques, de science-fiction et de fantasy.

« Le but est vraiment d’offrir aux auditeurs une programmation purement musicale, explique-t-elle. En choisissant ce nom, je voulais que le public comprenne directement ce qu’il trouverait sur la radio. Le ‘Forever’ a aussi un peu pour but de permettre aux passionnés de ce genre de s’y reconnaître. Enfin, on peut abréger son nom en « SF Radio », ce qui défini plutôt bien l’un des aspects importants de cette webradio.

Si Sountracks forever, diffusée par la plate-forme gratuite de créations de webradios Radionomy, fonctionnelle aussi bien, c’est bien parce qu’elle est unique.

« Il existe des radios consacrées aux musiques de films et séries mais elles choisissent souvent un éventail beaucoup plus large de genres, indique Cynthia. Et puis, en choisissant d’y diffuser principalement des titres datant des années 2000 jusqu’à aujourd’hui, je cible assez précisément une génération qui est peut-être un peu laissée de côté dans les autres radios similaires. »