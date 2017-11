Une webradio lancée par un champion de triathlon !

Wake Up Radio a été créée par Badr SiWane, champion d’Afrique de sa discipline. Etonnant !

Le triathlète marocain bar Siwan est une pointure dans son domaine. A tel point qu’en mai dernier, il est devenu champion d’Afrique de triathlon, ce sport si difficile où il faut successivement nager, pédaler et courir.

Une discipline qui nécessite donc de très longs entraînements et forcément beaucoup d’énergie. C’est en tenant compte de ce besoin que ce jeune homme de 23 ans vivant en région parisienne a créé… une webradio ! «C’est un concentré de musique censé booster les sportifs, s’amuse-il en parlant de Wake Up Radio qu’il a créé grâce à la plate-forme gratuite Radionomy

« J’aime la radio, dit-il. J’ai voulu en créer une et programmer la musique qui m’aide à m’entraîner, qui me motive, cela donne un programme très varié où l’on peut entendre DJ Snake, Jul ou One Republic. »

« Je me suis dit que si ça me motivait pendant mes entraînements, ça pouvait en motiver d’autres, ajoute Badr, qui ajuste tout de même régulièrement son programme en fonction des remarques des auditeurs en modifiant sa playlist chaque vendredi.

Un webradio à découvrir, que l’on soit sportif ou pas !

Pour écouter la radio : http://www.radionomy.com/fr/radio/laradiowakeup/index