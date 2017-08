Goldies FM, un format Soft/Rock inimitable

Cette webradio reprend en grande partie l’ancien format de RFM, alors appelée « La radio en or »

Il y bien longtemps, RFM se faisait appelée : « La Radio en Or ». Le format était vraiment spécifique avec des standards français et internationaux pour aboutir à un style soft/rock inimitable. Mais RFM a changé de format et plus personne ne propose un tel type de programme désormais.

Mais grâce à la plate-forme Radionomy, qui permet de créer facilement et gratuitement une webradio, Anthony Payen, nostalgique de cette couleur musicale, a pu faire renaître ce type de programme en créant GOLDIES FM, webradio qui vit désormais depuis plus de quatre ans.

Goldies n’est pas une radio qui utilise uniquement le créneau de la nostalgie. « On peut y écouter les plus belles chansons françaises des années 50, à nos jours, » précise Anthony Payen, ainsi que quelques émissions thématiques. Un vrai plaisir pour changer les habitudes de ses oreilles…

Une radio à découvrir ici :

https://www.radionomy.com/fr/radio/goldiesfmlaradio/index