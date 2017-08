Radio Junior, LA webradio des 7-12 ans

Cette webradio existe depuis près de 20 ans et s’adresse aux plus jeunes auditeurs.

Pendant quelques années, il y a eu Superloustic, qui diffusait en FM son programme jeunesse dans ne nombreuses grandes villes françaises. Mais cette radio pour enfants, la seule d’envergure qui n’ait jamais existé en France en FM, n’a pas pu fonctionner plus que quelques saisons.

Alors, quelques nostalgiques de Superloustic ont monté Radio Junior. L’idée de cette radio est née il y a plus de 20 ans !

« C’était en 1995, explique Fabrice Lafite, qui est par ailleurs réalisateur radio. Mes amis et moi, nous nous étions rendu compte qu’il y avait beaucoup de télévisions pour les enfants mais plus aucune radio. Nous voulions relancer une radio dans le style de Superloustic où certains d’entre nous avaient travaillé. »

Le projet a mûri et Radio Junior a été diffusé par satellite (sur feu le bouquet TPS, le 20 novembre 1998) avant de débarquer sur le web dès 1999. » Radio Junior fut donc une pionnière de la webradio !

Aujourd’hui, c’est sûr Radionomy que Radio Junior diffuse un programme parfaitement adapté aux 7/12 ans. « Radio Junior est un programme généraliste adapté aux enfants, raconte Fabrice Lafitte. On y aborde tous les sujets (actualité, cinéma, sport, sorties, cuisine, histoire, éphéméride, livre, bd, jeu vidéo…) avec un vocabulaire choisi. Nous sommes bien plus qu’un média d’accompagnement. Notre émission phare de 18 heures à 19 heures tous les soirs s’appelle « Planète Junior ». Durant une heure, des invités prestigieux , des infos insolites, des canulars, des fausses pubs, les reportages loufoques de Nicolas Mulot. Avec quelques fois des numéros spéciaux (24h avec les pompiers, un conducteur de métro, à la ferme…).

Rendez-vous sur radiojunior.com