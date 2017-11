La webradio Promosing Music met en avant les jeunes talents

Créée à la rentrée 2017, cette webradio a pour objectif de mettre en lumières des artistes qui ont du mal à se faire une place via les canaux traditionnels.

Pas facile, quand on est un jeune talent, d’avoir accès une canaux traditionnels de diffusion de la musique. Pas facile, évidemment, d’être programmé sur une radio FM et de se faire connaître du plus grand nombre. Heureusement les webradios, moins soumises aux formats et autres obligations, peuvent prendre davantage de risques. Promosing Music a même fait de la mise en avant des jeunes talents son propre format.

« Le concept PromoSingMusic est de promouvoir, assister et soutenir les jeunes artistes, explique Sylvain, qui a créé cette webradio sur la plate-forme de création gratuite Radionomy. Nous avons tout d’abord mis en place un site offrant des espaces de présentation aux artistes désireux d’avoir plus de visibilité, puis nous avons ensuite créé un magazine web et une webradio afin de mettre encore plus en avant les artistes avec qui nous collaborons. Il poursuit : « La programmation est élaborée en fonction des sollicitations que l’on reçoit mais aussi à partir des sélections que je fais car nous tenons malgré tout à garder un certain niveau de qualité et une crédibilité dans le milieu artistique professionnel. Nous mettons à jour les playlists régulièrement car nous recevons constamment de nouveaux titres. « Nous sommes en train de mettre en place une grille des programmes avec des émissions thématiques régulières réalisées par des animateurs bénévoles débutants mais aussi chevronnés puisque certains qui évoluent également sur certaines radios FM reconnues. Nous travaillons sur de nombreux projets de retransmission live de concerts et spectacles au printemps 2018.