Made in UK a été créée en décembre 2014 en respectant un concept simple, international et « so british », des jingles très réussis et une communication efficace.

« J’ai travaillé pendant plus de 20 ans sur Sud Radio, explique Renato Campi, qui a quitté l’emblématique station toulousaine pour créer son site toutnumeriser.fr. Ma nouvelle activité fonctionne très bien, mais la radio me manquait, j’ai donc créé Made in UK sur la plate-forme gratuite Radionomy. Quel est, plus en détails, le concept de Made in UK Radio ? c’est à la fois la vague 60’S, 70’S (Les Beatles, Led Zeppelin, Pink Floyd,…), le punk rock (Clash, Joy Division, Undertones…), répond Renato, la pop new wave (The Cure, New Order, Prefab Sprout, ABC,…), des standards des 90’S (Blur, Oasis, Texas, Suede, Placebo, Massive Attack, …), mais aussi des plus contemporains (Cold Play, Muse, Franz Ferdinand, Vaults, The Temples, Superfood, …) et bien d’autres encore ! La programmation se compose de 20% de nouveautés, 40% de titres 1980-1990, 20% d’années 2000 et 20% de standards 1960-1970″, conclut Renato qui, après un gros travail lors du lancement, passe désormais environ une heure par jour à gérer cette webradio, en marge de ses différentes activités.

Made in UK Radio est la preuve par l’exemple qu’un projet de radio bien ficelé peut vite rencontrer son public. A suivre !