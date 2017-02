La programmation très écletique de la webradio Isiyu 

Alban Rénier, plus connu sous le nom de Siks Musik, est un passionné de rap, RnB, pop urbaine ou encore soul. La musique l’accompagne en permanence dans sa vie d’informaticien, en Guyane où il vit depuis 8 ans. Créer une radio était un vieux rêve qu’il a pu réaliser il y a six mois grâce à Radionomy en créant Isiyu.

« La radio Isiyu est un service complémentaire à mon magazine Isiyu.fr, raconte-t-il. Isiyu.fr, c’est un blog qui promotionne la musique urbaine dans le monde entier : rap francais, Rap US, reggae dancehall, pop urbaine, et bien sûr du hip hop caribéen.

En juillet 2015, j’ai fait le constat que beaucoup d’artistes publiaient sur les réseaux sociaux du bon contenu, mais cette musique n’était visible que dans un cercle restreint généralement constitué d’artistes tout comme eux. Il fallait donc le proposer au public ; d’ou le nom « I See You » : je vois ce que tu fais. Et si c’est bon, je le partage. »

Le concept est simple et fonctionne très bien avec une programmation très éclectique.

Chaque semaine il y a de nouveaux titres. Le fruit de l’écoute que je fais sur toutes la semaine en fouillant sur soundcloud ou encore Youtube. Je reçois également par mail de nouveaux titres. J’ai également un correspondant en Martinique qui me tient au courant de ce qui se passe là bas.

« La radio est régulièrement partenaire d’évènements et en fait la promotion. En 2017, les premières émissions thématiques, en attendant, plus tard, de produire plusieurs événements en live. Les projets sont très nombreux ! »

A suivre sur Isiyu.fr