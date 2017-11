Semaine spéciale Kids United sur Radio Barbouillots

La webradio consacrée au jeune public accueille le groupe pendant une semaine du 4 au 10 décembre

Depuis 2015 et en seulement trois albums, Erza, Esteban, Gabriel, Gloria et Nilusi font un carton auprès des jeunes auditeurs. Et Radio Barbouillots, la webradio des enfants et des parents, diffusée sur la plate-forme Radionomy, ne pouvait pas ne pas les inviter, à quelques semaines des fêtes, à prendre le contrôle total de la radio, l’espace d’une semaine.

Toute la semaine, les auditeurs pourront leur poser des questions via le site radiobarbouillots.com , les kids United participeront à la programmation et feront découvrir leurs goût musicaux.

Fait capital, il s’agira de la dernière que le groupe sera au complet sur une antenne puisque Nilusi a annoncé son départ imminent du groupe.

Enfin, les Kids United revient à l’antenne sur Radio Barbouillots le soir de Noël pour une petite surprise…