Radio Mozart partenaire des Nuits Pianistiques d’Aix-en-Provence 

La webradio classique sera présente sur l’événement et en assurera la promotion sur son antenne et son site web

Non Radio Mozart n’est pas si radicale que ça ! Si la programmation musicale du premier pure player de musique classique en France (source ACPM) est avant tout mozartienne, elle s’offre évidemment le droit de soutenir des concerts qui sortent de ce périmètre un peu restrictif.

La webradio associative, créée en 2010 sur la plate-forme Radionomy, est donc partenaire des Nuits Pianistiques d’Aix-en-Provence, prestigieux festival qui aura lieu du 1er au 12 août à la Salle Campra de l’auditorium Darius Milhaud.

Pour le festival, c’est l’occasion de toucher un public ciblé et forcément attiré par une programmation d’une exceptionnelle qualité. Pour Radio Mozart, c’est le début d’une nouvelle politique de développement visant à accompagner de nombreux événements de musique classique.

« Radio Mozart, écoutée dans le monde entier, proposera plusieurs reportages sur l’événement, explique Nicolas Goyet, responsable de la webradio. Radiomozart.com offrira toujours un programme de musique classique gratuit et centré sur Mozart, c’est sa vocation. Mais l’objectif est également de créer des liens avec les acteurs de l’univers classique et de devenir, à terme, un portail d’informations et de promotion.