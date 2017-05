Poste

LFM est une radio associative qui compte une équipe jeune et dynamique de 10 salariés. Nous proposons une grille des programmes riche et variée aux sonorités musicales R&B, Hip-Hop, Soul et Electro. L’ensemble des programmes est diff…

Voir toute l’offre sur Radioactu Emploi :

https://www.radioactu-emploi.com/job/journaliste-reporter-radio-2/